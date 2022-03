TIPPHETKED ja TÄISPIKKUSES | Tartu võttis nädala jooksul teise Läti tippklubi skalbi ja kindlustas koha play-offis

Nädala jooksul kahe Läti suure alistamise kohta ütles Mazurs, et kasuks tuleb hea informeeritus. „Läti võistkondade alistamiseks aitab kindlasti kaasa see, et mul on hea ülevaade sealsetest mängijatest ja taktikast. Igal võistkonnal on oma eripärad ja me peame suutma nendega kohaneda. Play-offis tuleb meile vastu Riia VEF ja nad on kindlasti favoriidid, aga võtame asja mängu kaupa ja kunagi ei tea, mis juhtuda võib,“ ütles Mazurs mängujärgselt.