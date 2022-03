TÄNA | Kelly Sildaru jahib hooaja viimasel etapil MK-sarja üldvõitu

Silvaplanas on täna kavas kvalifikatsioon, finaal toimub laupäeval. Kvalifikatsioon algab Eesti aja järgi kell 15.10.

Pargisõidu MK-sarja üldseis enne Silvaplana etappi:

Kuna MK-etapil on maksimaalselt mängus 100 punkti, siis võiksid Sildaru üldvõitu nurjata veel kuus naist. Neist kolm võib aga enne võistlus sellest nimekirjast maha tõmmata. Pekingi olümpiamängudel jalga vigastanud Hamill ei ole Silvaplanasse sõitnud.

Lisaks on Silvaplanas kohal ainult 21 naist ehk viimaseks jääv sportlane teenib ka 10 punkti. Seega on Sildarul hooaja kokkuvõttes garanteeritud vähemalt 210 punkti. Seega ei ole ka Voisinil ja Ledeux’l võimalik enam Sildaru püüda.

Seega võiksid Sildaru üldvõitu ohustada Höfflin, Oldham ja Eichinger. Neist viimane suure tõenäosusega aga kõrgesse mängu ei sekku. Karjääri jooksul on ta MK-sarjas esikümnesse jõudnud kolmel korral ning tema puhul oleks juba finaali ehk kaheksa parema sekka pääsemine kordaminekuks.

Seega on Sildaru peamisteks ohustajateks ikka Höfflin ja Oldham, keda eestlanna edestab vastavalt 40 ja 64 punktiga. Kui Sildaru tuleb Silvaplanas esikolmikusse, siis on tema üldvõit kindel ja tema lõppkoht ei sõltu Höfflini ja Oldhami tulemustest.

Kuidas jagatakse MK-sarjas punkte?

Silvaplanas on sel korral kohal sisuliselt kogu maailma paremik. Teiste seas on stardis ka Pekingi olümpiavõitja Mathilde Gremaud. Tuntuimaks puudujaks on Pekingis kolm medalit võitnud Eileen Gu, kes tõmbas OM-i järel hooajale joone alla.