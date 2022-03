TÄISPIKKUSES | Naiste finaalseeria avamängus sai TalTech/NORDAID kodusaalis kindla võidu

Võitjate parimatena viskasid Sofia Kosareva ja Annika Köster vastavalt 21 ja 20 punkti. Köster noppis veel lisaks 14 lauapalli ja jagas kaheksa resultatiivset söötu.

Tallinna Ülikooli resultatiivseim oli Merike Anderson 15 silmaga.

Enne kohtumist:

Tallinna Ülikooli kapten Merike Anderson on veendunud, et naiskond alustab finaalseeriat tugeva tahtmisega: “Läheme kõva vastupanu osutama, endast kõike andma," sõnas ta Basket.ee-le. Finaalseeria avamatš algab kell 17.30 TalTechi spordihoones. Kuldmedali võitmiseks on tarvis saada kolm võitu.

“Neil on oma plussid ja meil omad,” vaagis Anderson jõudude vahekorda. “Oma asjadest tuleb kinni hoida ja vastastele oma tahet peale surub. Nad eelistavad mängida kiirelt ja agressiivselt, meie võtame tasasema tempo, et tegutseda tasakaalukalt ja targalt.”

Ligi 20 aastat tippkorvpallis veetnud Andersoni kui kõige kogenuma roll on vedada naiskonda emotsionaalse liidrina, panustada oskuste ja võitluslikkusega nii kaitses kui ka rünnakul, teisi kaasa haarata, vajadusel nooremaid utsitada. “Küll nooremad kaasa tulevad,” lausus tagamängija, kelle kõrval on kandvat rolli täitnud ka Laina Mesila-Kaarmann ja Birgit Piibur.

Detsembris pidasid finalistid kaks tasavägist duelli Eesti karikavõistluste poolfinaalis, TalTech/NORDAID jäi peale 72:66 ja 66:56. Veebruari alguses võitis Tallinna Ülikool Balti liiga mängu 58:56, viimases omavahelises vastasseisus jäi peale rivaal 73:57.