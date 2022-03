OTSEBLOGI JA FOTOD | Esimene vaatus: kas Eesti jalgpallikoondis suudab kodus Küprose vastu juhtohjad haarata?

Sinisärkide šveitslasest peatreeneri sõnul peaks meisse optimismi sisendama eelmisel aastal näidatud sisukad esitused Balti turniiril ja MM-valiksarjas. „Peame tegema oma protsessis järgmise sammu. Me ei tea veel, kuidas see välja tuleb, aga võin öelda, et me ei alusta nullist. Meil oli hea eelmine aasta, mille peale oma mängu edasi ehitada. Mängijate omavaheline keemia on hea, nad tunnevad teineteist. Ootame juba huviga mängu,” rääkis Häberli eilsel pressikonverentsil.

2021. aasta veebruarist Küprose koondist juhendav kreeklane Nikos Kostenoglou esines pressikonverentsi alguses avaldusega, milles jõudis mainida nii Ukraina sõja, kiita vastase tugevust kui ka kritiseerida väljaku seisukorrast tingitud ebameeldivat olukorda. "Esiteks tahaksin avaldada soovi, et see sõda, mis mõjutab kogu inimkonda, peagi lõppeks. Mängime homme keerulise ja distsiplineeritud vastase vastu, kes kaitseb väga hästi. Meil on kaitseliinis mõned puudujad, aga ma usaldan meeskonda, kes meil on saadaval. Peame nendele mängudele lähenema ettevaatusega. Eesmärk on jääda püsima C-divisjoni. Pole eriti meeldiv, et me ei saa treenida väljakul, kus me mängime, aga olgu, me kohaneme selle olukorraga ja anname endast parima, et olla homme valmis," ütles Kostenoglou.