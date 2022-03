Naiste tennis saab uue esinumbri: tennisemaailma šokeerinud Ashleigh Barty võtab enda nime edetabelist maha

Austraallannalt uuriti esimese asjana, kas ta kavatseb enda nime maailma edetabelisse alles jätta või palub selle maha võtta. "Järgmises tsüklis ehk pärast Miami turniiri olen edetabelist väljas. See on kogu tennisekarusselli jaoks uus algus, mis on nende jaoks väga põnev," sõnas Barty.

Karjääri lõpetamise otsust selgitades sõnas Barty, et tal on veel palju unistusi, mida tahab täita. Ühtlasi vihjas ta, et soovib tulevikus tegeleda järgmise põlvkonna tennisistidega. "Ma arvan, et minu eesmärk ei muutu, ma panustan lihtsalt teisel viisil," rääkis ta. "Saan nüüd rohkem panustada tennisesse läbi noorte poiste ja tüdrukute ning läbi kommuunide."