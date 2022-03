Uskumatu! Venemaa soovib korraldada jalgpalli EM-i: elu läheb edasi

Pärast Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse määrati Venemaa koondistele ja klubidele nii FIFA kui UEFA poolt määramata ajaks võistluskeeld kõikides rahvusvahelistes sarjades. Venemaa jalgpalliliit (RFU) otsustas vaatamata praegu maailmas valitsevale olukorrale, et on huvitatud kas 2028. aasta või neli aastat hiljem toimuva EM-i korraldamisest.

RFU täitevkomitee liige Rustem Saimanov kinnitas, et alaliit mõtleb kandideerimist tõsiselt. "See ei ole nali. Elu läheb edasi, me oleme avatud ja valmis," vahendas Goal.com venelase sõnu. "UEFA ja FIFA ei tohiks meie ees ust sulgeda."