Kas tõesti? Meedia: Zelenskõi palus USA presidenti, et Venemaa oligarh pääseks sanktsioonidest

ESPN-i teatel avaldas uudise esimesena portaal Jewish News, mille järgi prooviti Kiievist juudi kontaktide kaudu abi leida. Seda väitis ka ukraina filmitegija Oleksandr Rodnjanski. „Saan kinnitada, et ukrainlased on proovinud leida Venemaalt kedagi, kes oleks valmis neid aitama. Kuigi Abramovitši mõju on piiratud, oli ta ainus, kes meile vastas ja oli valmis aitama,” vahendas BBC Rodnjanski sõnu. „Kas tal on ka mõju või mitte, ma ei tea, aga olen olnud kontaktis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi tiimiga, kes on talle pingutuste eest tänulikud.”