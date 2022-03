Karl Erik Nazarov kaotas enne sise MM-i lähedase pereliikme: trennitegemine aitab mul elus edasi liikuda

Mis andis jõudu keerulises olukorras üldse võistlema minna? "Kõik, kes mu ümber on, teavad mind. Teavad, kui oluline on kergejõustik ja sprintimine. See on üks asi, mis mind edasi viib. Kui täna hommikul ütlesin, et puhkan nädal aega, siis koju jõudes juba tundsin, et pean trenni minema," sõnas Nazarov.

"Kergejõustik, trenni tegemine on minu jaoks justkui see, kui mõni peab puhkama minema. Minu jaoks on trennitegemine see, mis viib mind kuhugi mujale. See aitab keskenduda ja edasi liikuda elus," tõdes sprinter.

Muu hulgas rääkis Nazarov, kuidas ka Ukrainas toimuv sõda Serbias võistlemist mõjutas. "Kui olime MM-il, tundsime ukrainlastele kaasa. Kui nägime neid, siis isiklikult soovisin neile väga palju edu ning nad võitsid ka kulla ja hõbeda. Selle üle on mul ainult hea meel," tunnistas Nazarov. "Loodan, et ka Ukraina kodanikud said selle üle kas või natukenegi rõõmu tunda. Võistlusolukorras, seal mulli sees ei jõua mõelda sellele, mis toimub maailmas, sest oled nii keskendunud võistlustele. Kuid kindlasti, me kõik toetasime neid ja tahtsime neile kõige paremat."

"Öeldakse küll, et sport ja poliitika ei peaks olema seotud, aga nii palju kui mina seda kõrvalt olen näinud, mis aastate jooksul on toiminud, siis see on väga seotud," lisas maailma neljas sprinter. "Mul on raske siin sõna võtta, sest ma ei võtaks ennast kui mingit arvamusliidrit. Ma ei taha öelda, et see on nüüd õige või vale. Kindlasti Vene sportlased - kui nende süsteem on vale, mis ei soosi ausat sporti, siis ei ole õige, et nad võistlevad -, samuti ka Valgevene selles olukorras. See on hell teema ja ei ole selline asi, millega neil lasta (võistelda), kui teised on vastu ja pole nõus tulema."