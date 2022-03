Kaarel Zilmer sõjast ja sportlastest: astuda stardijoonele teadmata, kui ohvriterohke öö oli kodumaal

Raske aja suur võit

Kirjutatud Sotši OM-i 14.päeval, 21.02.2014

On äärmiselt raske ette kujutada olukorda, kus oled asumas oma elu ühe olulisema võistluse – OM-i – stardijoonele ja veel eelmisel õhtul pole ette teada, kui ohvriterohkelt jätkus su kodumaal eelolev öö...

Olles valinud oma alaks laskesuusatamise, et olla kiire suusarajal ning tabada täpselt lasketiirus, tead ju esimestest trennidest alates, et su kätes on relv, millega võib hooletul ringikäimisel suuri õnnetusi juhtuda. Tuleb kinni pidada laskurite suurimast põhimõttest – inimese poole ei sihita!

Ometigi sihiti kodumaal, pealinnas Kiievis just inimesi, veelgi enam - lausa oma kaasmaalasi....

Kui miski väärib sellel OM-il erilist esiletõstmist, siis on see just nende neidude – Vita Semerenko, Juliya Džõma, Olena Pidrušna, Valj Semerenko – tänane esinemine. Võita keset nii kurbi ja häirivaid tegureid oma riigile esimene naiskondlik kuldmedal, seda poleks suutnud igaüks. Tõeliselt tubli ja austust vääriv saavutus, millele usutavasti eri poolel maailmas praegu eriti kõrgeid hinnanguid antakse. Ühineme siit Eestist teie imetlejate leeriga.

Eesti talisportlastel on olnud Ukrainaga head koostöösuhted. Siin on treeninud nende koondised, käinud koolitustel treenerid ja erinevaid häid ja sõbralikke kontakte on rohkesti.

Kirjutatud 27.02.2014

Kui loen tänasest Eesti Ekspressist Raul Ranne lugu Ukrainast, siis lõpetab ta just ukrainlannade saavutusega, tuues välja faktid, mis tõstavad nende vaprate naiste võidu veelgi kõrgemale tasandile. Tsiteerin: ".. naiste laskesuusatamise teatesõidus kulla võitnud Ukraina naiskonna ankrunaine Olena Pidrušna oli šokeeritud, et varem ukrainlastesse äärmiselt sõbralikult suhtunud vene publik karjus neile raja äärest roppusi ning aplodeeris möödalaskude korral." Mis veel täna toimuks? Teame hästi neid suurrahva hinnanguid ja mänge. Need ei muutu kunagi ja selle taustal on naeruväärne lugeda Putini lauseid vene hingest, mis olla avanenud Sotšis hoopis uuel moel.

