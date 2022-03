Pärnu imeline comeback : lootusetust seisust tuldi välja ja jõuti Eesti meistrivõistluste finaali!

Publik sai näha tulist mängu, kus kohtunikul tuli koguni kahel korral näidata ühes geimis punast kaarti. Esmalt teenis selle neljandas geimis TalTechi abitreener Uku Rummi ning seejärel tundus, et mäng on tehtud. Pärnu oli peal 12:5. Ometi ei andnud TalTech veel alla, treener Janis Sirelpuu tõi sidemängija kohale Aleksander Eerma asemel tagasi Martti Keele, tasapisi hakati vahet vähendama.

Lõppev hooaeg on väga eriline selles mõttes, et kõik neli kõrgliiga võistkonda on jõudnud vähemalt ühte finaali. Pärnu nüüd Eesti meistrivõistluste finaali, TalTech sai hõbemedalid Balti liigas ja Tallinna Selver jõudis kullamänguni karikasarjas. Nii karikasarja kui ka Balti liiga on võitnud Alar Rikbergi juhendatav Bigbank, mis ihkab kindlasti sel hooajal teha kübaratrikki.