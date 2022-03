Vaikiv protest? Vladimir Putini propagandaüritusel kaasa löönud sportlaste riietelt kadusid ootamatult Z-tähed

Vene kultuurile ja võõrkeeltele keskenduv doktorant Irina Anissimova selgitas Norra rahvusringhäälingule, et tõenäoliselt on see sportlaste viis omal moel Ukrainas toimuva sõja vastu protestida. "Venemaa ühiskond on väga lõhestunud. Mõned on sümbolit nähes õnnelikud, teiste jaoks on see negatiivne provokatsioon," sõnas ta.