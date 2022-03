Poolas pingile langenud Rauno Sappinen: mängunälg on suur

"Suur rõõm on olnud koondisega liituda, nagu alati. Atmosfäär on meeskonnas olnud väga hea. Oleme tõsiselt valmistunud. Ootame juba väga homset mängu," rääkis Sappinen tänasel pressikonverentsil.

Play-off formaat nõuab mängijatelt teistsugust lähenemist kui tavaline maavõistlus või valikmäng. Sappinen ei usu, et kellelgi Eesti koondisest sellega probleeme tekib, sest kõigil on sarnane kogemus klubikarjäärist olemas.

"Paljudel mängijatel on see kogemus suvisest eurosarjast olemas. Ei usu, et see kellegi jaoks uus või esmakordne oleks. Ühe mänguga asju ära ei otsustata. Kui esimene mäng edukalt läheb, pead olema keskendunud ka järgmises mängus. Samas, kui esimene mäng ei õnnestu, on paari päeva pärast võimalus teha kiire vigade parandus," arutles Sappinen.