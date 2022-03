Tänasel pressikonverentsil kinnitas Eesti peatreener Häberli, et kõik peale koroonaga nakatunud väravavahi Karl Andre Vallneri ja poolkaitsja Bogdan Vaštšuki on terved ja valmis homme mängima.

Küsimusele, millele viimastel päevadel trennis rõhku on pandud, vastas Häberli: "Meil oli eile esimest korda sel aastal kogu meeskond koos. Fookus on olnud selge: panna kiiresti lühikese aja jooksul paika põhimõtted, kuidas me kaitseme ja kuidas vastase karistusalasse jõuda."