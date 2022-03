Red Bulli pealik Christian Horner kiitis Mercedese bossi Toto Wolffi

Viimasel kaheksal aastal vormel 1 sarjas konstruktorite karika võitnud Mercedese pealik Wolff avaldas hiljuti The Timesile, et vajab aeg-ajalt psühhiaatrilist abi. "Mul on olnud vaimseid probleeme ning on siiani. Olen saanud abi ning mul pole mingit probleemi sellest avalikult rääkida," ütles austerlane, kes on enda hinnangul alates 2004. aastast teraapiale kulutanud rohkem kui 500 tundi.

Horner tunnustas hooaja avaetapil ajal konkurenti. "Kiitus Totole, et tal on julgust vaimse tervise probleemidest rääkida," vahendas portaal RacingNews365.com briti sõnu. "See on teema, mis on tänapäeval ühe suurema tähelepanu all."

"Minul on vedanud, mul ei ole isiklikult selliseid probleeme olnud. Küll aga on mul sõpru, kes on vaimsete probleemide tõttu kannatanud," jätkas Horner. "See on oluline teema ja väga hea on sellest rääkida. Minu arvates on ainult positiivne, kui inimene suudab sellest kõneleda."