Ole Einar Björndaleni laskesuusalegendist abikaasa kritiseeris Venemaa ja Valgevene sportlaste võistlustelt eemaldamist

„Tunnen, et võistlustelt eemaldatud sportlastele on tehtud ülekohut. Nemad ei ole sõda alustanud. Nende seas on ka inimesi, kes on igasuguse sõjalise lahenduse vastu. Sportlased armastavad sporti ning on andnud selle jaoks kõik. Paljude inimeste elud saavad sõja poolt hävitatud, kuid miks tahetakse hävitada veel nende inimeste elud, kes ei ole antud olukorras süüdi. Minu arvates on täiesti naiivne loota, et Valgevene ja Venemaa sportlaste võistlustelt eemaldamine aitab lahendada sõjalist konflikti,” kirjutas Domratševa.