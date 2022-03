TÄNA | Iluuisutamise MM-il asub võistlustulle Niina Petrõkina

Kokku on naiste üksiksõidus võistlustulle asumas 33 sportlast. Lühikavas on Petrõkina stardijärjekorras 19. Petrõkina jaoks on tegemist MM-debüüdiga. Edasi vabakavasse pääsevad 24 paremat. Lühikava sõidetakse reedel.