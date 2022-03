Kas köidab Eesti naiste aegade parim tulemus? Debütant Niina Petrõkina tegi iluuisutamise MM-il lühikavas korraliku esituse

Petrõkina kogus lühikavas 60,24 punkti, millega ta sai lühikavas 17. koha. Petrõkina isiklikuks rekordiks lühikavas on 64,92 silma. Vahed eespool olevate konkurentidega on aga väikesed. Kümnendat kohta hoidev kanadalanna Madeline Schizas kogus 3,96 punkti enam. Reedesesse vabakavva pääses 24 parimat.

Lühikava järel on liider jaapanlanna Kaori Sakamoto 80,32 punktiga. Talle järgnevad belglanna Loena Hendrickx (75,00 p) ja ameeriklanna Mariah Bell (72,55 p).

Eesti naiste seniseks parimaks tulemuseks iluuisu MM-il on Jelena Glebova 13. koht 2012. aasta MM-ilt.

Kokku on naiste üksiksõidus võistlustulle asumas 33 sportlast. Lühikavas on Petrõkina stardijärjekorras 19. Petrõkina jaoks on tegemist MM-debüüdiga. Edasi vabakavasse pääsevad 24 paremat. Lühikava sõidetakse reedel.