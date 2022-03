Debütant Niina Petrõkina kindlustas iluuisutamise MM-il koha vabakavas

Petrõkina kogus lühikavas 60,24 punkti, millega ta on hetkel 19 iluuisutaja seas neljandal kohal. Kokku võistleb lühikavas 33 sportlast, kellest 24 pääsevad vabakava esitama. Seega on Petrõkinal koht reedeses vabakavas juba kindlustatud.

