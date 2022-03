Podcast "Kuldne geim" | Kas Avo Keel kandideerib Eesti naiste koondise peatreeneriks ja mis saab Pärnust?

Saates tuleb muuhulgas jutuks:

*Mitte liiga lühike ega liiga pikk, vaid paras sissejuhatus.

*Kas ülitihe hooaja lõpp ja kolmepäevased mänguseeriad on põhjendatud?

*Tallinna Selver lagunes Tartu Bigbanki vastu täielikult. Miks?

*Kas Martti Juhkami peaks siirduma uuesti välismaale mängima?

*Mis saab Selverist pronksiseerias?

*Brasiilia samba ja Ukraina õhutõrje ehk Pärnu Võrkpalliklubi tuli TalTechi vastu seeriasse imekombel tagasi.

*Pärnakate blokipeo tagamaad – kas võimsad blokeerijad või kehvad ründajad?

*Naiste meistriliigas on selgunud finalistid. Poolfinaalseeriad pakkusid omajagu kõneainet.

*Mis on tähtsam – noorteklassi tsoonimäng või Eesti meistrivõistluste poolfinaalseeria?

*Kertu hindab enda vormikõverat enne koondisesuve algust.

*Kes võidab finaali?

*Kas Toomas Jasminist saab Pärnu Võrkpalliklubi uus peatreener?

*Kas naiste koondise peatreeneri kandidaatide hulka lisandus kuulus Avo Keel?

*Selgus omalaadne meeste koondisenimekiri.

*Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar alustasid MK-hooaega üheksanda kohaga.

*Alasisene võitlus Eestis – kas saalivõrkpall või rannavõrkpall?

*Pafi ennustusmäng: Mihkel tegi tubli nädala, aga seekord jätab ennustamata.