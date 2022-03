Pekingi olümpial dopinguskandaali sattunud Kamila Valijeva naaseb jääle

Valijeva oli Pekingi olümpiamängudel pidevalt pildis. Esmalt aitas ta Venemaal võita kuldmedali võistkonnavõistluses. Seejärel jõudis avalikkuse ette uudis, et üks tema varasem dopinguproov on osutunud positiivseks. Vaatamata sellele lubati tal ikkagi üksiksõidus osaleda, kuid juba eelnevalt teatati, et tema esikolmikusse jõudmise korral jääb auhinnatseremoonia ära. Lõpuks murdus Valijeva suure pinge all ning pidi leppima neljanda kohaga.