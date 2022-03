Eesti käsipallikoondis saab järgmisel nädalal teada EM-valikturniiri vastased

Järgmine EM-finaalturniir peetakse Saksamaal ja sinna pääseb 24 meeskonda. Neli rahvuskoondist said otsepääsme – korraldajamaa ning jaanuaris lõppenud EM-i esikolmik ehk Rootsi, Hispaania ja Taani. Ülejäänud 20 kohta täidetaksegi oktoobris algava valikturniiri abil.

32 võistkonda moodustavad kaheksa neljaliikmelist alagruppi. Koha finaalturniiril kindlustavad iga neliku kaks esimest ning neli paremat kolmanda koha saavutanud meeskonda. Eesti rahvuskoondis on Euroopa Käsipalliliidu (EHF) koefitsientide alusel paigutatud neljandasse ehk viimasesse loosigruppi.

On selge, et ühe väga tugeva vastase saab Eesti esimesest grupist. Sinna on paigutatud valitsev olümpiavõitja Prantsusmaa, 2020. aasta EM-i medalistid Norra ja Horvaatia, 2017. aasta MM-pronks Sloveenia, viiel korral olümpial neljanda koha saanud Ungari, kahe viimase EM-i kuuenda koha tiimid Portugal ja Island ning meie koondise värskelt alistanud Austria.