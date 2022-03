Naiste tennise esireket lõpetab ootamatult karjääri

Austraallanna teatas kolmapäeval sotsiaalmeedias, et lahkub "muid unistusi jahtima". "Ma olen nii õnnelik, nii valmis. Ja ma lihtsalt tean hetkel oma südames, et see on minu kui inimese jaoks õige," lisas ta pöördumises.

Barty võitis oma esimese suure slämmi turniiri 2019. aastal Prantsusmaa lahtistel. Sama aasta suvest on ta püsinud kõrgeima positsiooniga mängijana, kaotades vahepeal selle tiitli vaid kuuks ajaks jaapanlanna Naomi Osakale.

Tänavu jaanuaris sai temast 44 aasta jooksul esimene kodumängija, kes võitis Austraalia lahtistel üksikmängus tiitli.

"Olen nii tänulik kõige eest, mida see spordiala on mulle andnud, ning lahkun uhkusega ja rahuloluga," sõnas Barty eile. "Aitäh kõigile, kes on mind sellel teel toetanud, jään alati tänulikuks nende elukestvate mälestuste eest, mida oleme koos loonud," lisas ta.

Ashleigh Barty hiljutine Austraalia lahtiste võit oli kindlustanud tema kui rahvuskangelase maine. Emotsionaalsel hetkel andis talle oma karika üle eelmine austraallannast maailma esinumber, aborigeen Evonne Goolagong Cawley.

Austraalia ajalehe The Age hiljutises raportis rõhutati, kuidas tennist mängivate laste arv on seal viimase aasta jooksul kasvanud pea 30%. Paljud neist on pärit põlisrahvaste kogukondadest ja paljud on tüdrukud.

BBC meenutas, et 2014. aastal tegi Ashleigh Barty tennises pausi, viidates liigsele intensiivsusele, mängides mõnda aega naiste kriketiliigas.