Madridi Reali fiaskole on leitud kolm süüdlast, kes ei pääse aga isegi väljakule

Real oli juba kohtumise eel keerulises seisus, kuna trauma tõttu pidi eemale jääma nende esiründaja Karim Benzema. Just ründeosakonnas nähakse Realil suuri probleeme.

Reali tegemistega hästi kursis olev ajaleht Marca kirjutas hävingu järel, et Reali ründeliinis on mitmeid mehi, kes ole oma ülesannetega toime tulnud. Halba valgust heideti Gareth Bale’ile, Eden Hazardile ja Luka Jovicile.

Bale’i kohta kirjutati, et ta on probleemne persoon, keda huvitab eelkõige Walesi koondise esindamine. Bale pidavad mängleva kergusega põgenema klubiga seotud kohustuste eest ning tegelema igal võimalusel koondisemängudeks valmistumisega.

Hazardi puhul tõdeti, et ta on klubis populaarne persoon, kes saab tiimikaaslastega hästi läbi, kuid tema füüsiline konditsioon jätab reeglina soovida ning Belgia koondislane korjab pidevalt üles pisivigastusi. Ancelotti loebki seetõttu Hazardi võimalikku panust nii väikseks, et teda ei ole lihtsalt mõtet väljakule saata.