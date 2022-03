Mike Tysoni ja juutuuber Jake Pauli poksimatš nõuaks enneolematut rahasummat

Juutuuber Jake Paul on poksiringi siirdumise järel olnud väga edukas ning 25-aastane ameeriklane on võitnud kõik viis matši. Nüüd on hakatud rääkima, et ta võiks vastamisi minna läbi aega ühe parema raskekaallase Mike Tysoniga. 55-aastane Tyson teatas aga oma podcastis, et selline matš nõuaks meeletut preemiasummat.