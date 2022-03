Suurfirma annetab venelasest olümpiavõitja sponsortoetuse Ukraina sõjapõgenikele

"Mõistame Ukraina sõja kõige karmimal viisil hukka ja toetame Ukraina rahvast. Saame kinnitada, et lõpetame koheselt Rõlovi sponsorlepingu," teatas Speedo.

Austraalias asutatud suurfirma lisas, et annetab Rõlovi sponsortasu ÜRO pagulasorganisatsioonile, et aidata sõja eest põgenevaid ukrainlasi.

"FINA on sügavalt pettunud teadete üle, et Jevgeni Rõlov ilmus reedel Lužniki staadionile. Me uurime asja," seisis alaliidu pressiteates.