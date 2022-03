KOMMENTAAR | Oleks ebaõiglane, kui Nazarov ja Hausenberg jääksid väljateenitud palgast ilma

Siiani on sprinter Karl Erik Nazarov saanud C-kategooria ettevalmistustoetust 1000 eurot kuus, mitmevõistleja Hans-Christian Hausenberg EOK rahasaajate nimekirjas ei ole. Juhendi järgi peaks MM-i esikaheksa koht tõstma nad B-kategooriale, mis tähendaks võimaluste hüppelist avardumist. Palgafond on sel tasemel 1600 eurot, sellele lisandub 1400 eurone ettevalmistustoetus. Paraku on siin üks väike konks. Nazarov tuli Belgradi sise-MM-il neljandaks 60 m sprindis ja Hausenberg seitsmevõistluses. Kumbki pole aga olümpiaala.