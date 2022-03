Lumelaudur Lissel Raun pääses noorte olümpiafestivalil finaali, suusatajad ja laskesuusatajad olid tagasihoidlikud

"Ma olin ise üpriski üllatunud, aga raske töö, mida olen mitu aastat teinud, on ära tasunud. Olen rahul, et maandusin oma triki ära – backside 360 grab. Finaalis on tase päris kõrge, tuleb oma parimat näidata ning oma runiga rahule jääda," sõnas Raun.

Tal on olümpiafestivalil ka oma eesmärk – „Tahaks lumelauda rohkem pildile tuua ning julgustada rohkem tüdrukuid vaatama ekstreemspordi poole. See on väga sõltuvust tekitav ala!“

Seejuures alustas ka Raun oma sporditeekonda suusatamisest.„Ma olin juba kaheksa aastat suusatanud, kui otsustasin, et kõik, see on nii igav, lähen lumelaua peale üle! Hakkasin siis Nõmmel trennides käima, aga kaks aastat ei saanud kuidagi hakkama, ma lihtsalt ei osanud! Nutsin emale, et ma ei taha seda teha. Nüüd ema naerab, et vedas, et ikka edasi käisid. Mulle nii meeldib see ala!“ muigab Ranno Maasikmetsa käe all treeniv Raun.