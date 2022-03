Ralf Schumacher kurjustas miljardäri pojaga: ta peaks endale F1 asemel uue hobi leidma

Oma teisel F1 hooajal Racing Pointi nime all MM-sarjas neljanda koha saanud meeskond kukkus eelmisel aastal seitsmendaks. Nüüd näitavad esimesed märgid, et tänavune hooaeg tuleb veelgi raskem.

"Me kuuleme, et nende [Aston Martin] auto on katastroof," ütles Schumacher, vahendab F1-Insider.

"Lisaks istub talli omanik ilmselt nüüd koosolekutel ja dikteerib, kuidas asju ajada. Kui see on nii, lähevad asjad tõesti keeruliseks," arvas Schumacher.

"Selles meeskonnas on keskne eesmärk kadunud. Nad tahtsid liiga vara saavutada liiga palju ja see lihtsalt ei tööta vormel ühes. Sa ei saa lihtsalt panna palju raha ja palju inimesi ühte kastrulisse, segada kiiresti ja loota, et sellest supist tuleb midagi head. Meeskond soovis kasutada buldooseriga lähenemist ja see ei töötanud," lisas Schumacher.