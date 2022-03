Hyundai WRC2 meeskond sai uue juhi

"Andrew Johns lahkub ettevõttest vastastikusel kokkuleppel isiklikel põhjustel," selgitas Hyundai veebruari alguses. "Ta jätkab ametis kuni 13. märtsini, et tagada töö sujuv üleandmine tema asendajale. Hyundai jätkab oma üldise juhtimisstruktuuri muutmist."

Uueks bossiks palgatud Cisotti saab Hyundais ametikõrgendust, kuna ta töötas varem WRC2 osakonnas insenerina. Itaallane liitus meeskonnaga 2018. aastal.



Hyundai pole veel avaldanud, kellest saab WRC meeskonna järgmine juht. Siiani on ajutise tegevjuhina ametis olnud prantslane Julien Moncet, kes on andnud mõista, et tahaks sellel kohal jätkata. Senine boss Andrea Adamo lahkus juba eelmise hooaja lõpus.