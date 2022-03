Naiste käsipalli meistrivõistlustel jõutakse põhiturniiri otsustavate mängudeni

Mõlemad paarid kohtusid omavahel ka eelmises voorus ning seal jäid peale Reval-Sport ja Aruküla. Mellal on pidamata veel üks mäng ning nemad on põhiturniiril kaotuseta juba esikoha kindlustanud. HC Kehra ei ole veel punktiarvet avanud ning nemad enam neljandast kohast kõrgemale ei tõuse. Põnevam heitlus käib finaali koha nimel Tabasalu ja Mistra vahel. Mõlemal naiskonnal on veel pidamata kaks kohtumist ning hetkel ollakse võrdsete punktide peal.

Reval-Sport/Mella peab oma põhiturniiri viimase kohtumise

"Eelmine nädal suutsime Mellaga ühe poolaja võrdselt mängida, sellest tulenevalt peame täna suutma tempot hoida lõpuni ning sealjuures lihtvigu vältima. Positiivne on see, et meil on kõik pallurid rivis ja see võimaldab meil vaikselt pärast viiruslainet intensiivsust tõsta," vaatas kohtumisele ette Tabasalu peatreener Martin Noodla.

Reval-Sport ja Tabasalu on tänavu kohtunud kolm korda ning kõigis mängudes on seni peale jäänud Mella. Kui karikavõistluste põhiturniiril jäi Audentes napilt alla, siis sama turniiri poolfinaalis ning eelmise nädala kohtumises olid Mella võidunumbrid juba kindlamad.

"Meid ootab taas ees põnev lahing. Eelmises mängus tegime palju tehnilisi vigu ning ei saanud täielikult hakkama vastasvõistkonna kiirrünnakutega. Täna peame need kohad üle vaatama ning mis kõige tähtsam, mängu nautima," analüüsis Reval-Spordi väravavaht Darja Belokurova.

Aruküla/Mistra maadleb suurte kaotustega koosseisus

Mistra ja Kehra on tänavu omavahel kohtunud kolm korda, kui karikavõistluste põhiturniiril mängiti Kehras viiki ning samas paigas kohtuti ka turniiri poolfinaalis ja meistrivõistluste eelmises voorus ning nendes mängudes jäi Mistra peale.

"Mängisime hiljuti Aruküla naiskonnaga ja ega suuri illusioone endale looma ei hakka. Meie võidu võimalused tekivad siis, kui ise hästi õnnestume ja vastastel ei ole parim päev," mõtiskles HC Kehra treener Indrek Lillsoo.