Hispaania velotuuril tabas Euroopa meistrit finiši järel südamerike

Bahrain Victorious teatas teisipäeva hommikul, et Colbrelli jääb haiglasse veel täiendavateks uuringuteks, et selgitada välja, mis eilse intsidendi põhjustas. "Eileõhtused südametestid ei näidanud ühtegi probleemi," seisis pressiteates. "Haiglas on ta saanud olla pere ja lähedastega kontaktis."