Kahekordne NBA meister aitab Kiievit kaitsta: praegu on vaja siin olla

Pärast Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse otsustas Medvedenko, et jääb kodumaad kaitsma. "Võimalus oli ka välismaale minna, aga praegu ei ole vaja kuskil mujal olla," rääkis ukrainlane Sport Arena vahendusel. "Praegu on vaja Kiievis püsida - olla toeks ja teha kõik, mis enda võimuses."

Endise korvpallikoondislase sõnul on ta koos teistega üle võtnud politseinikurolli. "Meie eesmärgiks on rüüstamiste minimaliseerimine. Samal ajal otsime taga saboteerijaid, keda meil on õigus kinni võtta ja ametivõimudele üle toimetada," rääkis Medvedenko, lisades, et linnas on üldine elu jäänud vaikseks.