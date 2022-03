TIPPHETKED | Tartu Ülikool alistas Läti klubi ja tõusis play-offi piirile

Tartu peatreener Nikolajs Mazursi sõnul otsustas mängu kolmanda veerandaja kaitse tihendamine. „Me ei olnud mängu alguses eriti just kaitses osas piisavalt keskendunud ja lasime neil kergeid korve visata. Seetõttu pidime tegema lisapingutuse, et järgi jõuda. Kolmanda veerandaja teisel poolel saime hea pallisurve kaitses üles ja see tõi ka rünnakul edu. Kõige tähtsam, et saime siit mängust võidu ja nüüd on üks päev Ventspilsiga otsustava mängu ettevalmistuseks,“ sõnas Mazurs.