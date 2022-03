Venemaa klubide Euroliiga hooaeg on läbi, kuid mis saab järgmistel aastatel edasi?

Pärast Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse otsustasid Euroliiga juhid veebruari lõpus, et Venemaa klubide osalemine Euroliigas ja EuroCupil on ajutiselt peatatud. Uueks tähtajaks määrati 21. märts – kui selleks ajaks pole sõda vaibunud, tühistatakse kõik Venemaa klubide osalusel peetavad mängud ja edasi minnakse ilma CSKA, Peterburi Zeniti ja Kaasani Unicsita . EuroCupis esindas Venemaad Krasnodari Lokomotiv-Kuban .

Paraku on Vene väed tänase päevani jätkanud Ukrainas julma sõjategevusega. Seega pole reaalne, et Venemaa tiimid sel hooajal Euroliigas edasi võistleksid. Euroliiga ise pole lõplikku otsust veel kinnitanud, aga Eurohoopsi teatel peaks see tulema teisipäeva jooksul.