MM-kulla võitnud Shaunae Miller-Uibo: Maicel on alati minuga, kui ma jooksen

Kui Doha MM-il ja Tokyo olümpial said Maicel Uibo ja Shaunae Miller-Uibo nautida üheskoos võistlemist, siis Belgradi sise-MM-il oli naine üksinda. Maicel Uibo küll üritas MM-ile kvalifitseeruda, kuid see ei õnnestunud. Eesti meistrivõistlustel liikus ta seitsmevõistluses heas graafikus, viis kõrgushüppes isikliku rekordi koguni 2.19-ni, kuid said teivashüppes nulli. Seejärel kogus ta Hispaanias 6007 punkti, sellest aga ei piisanud. Eestlastest lunastasid MM-ile koha välihooaja põhjal Karel Tilga ja sisehooaja tulemuse (6143) eest Hans-Christian Hausenberg.