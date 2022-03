Henri Anier naudib uut eluetappi täiel rinnal: on privileeg, et minu karjääris tekkis selline võimalus

Mullu Premium liigas 26 tabamusega parima väravaküti tiitli pälvinud Anier oli üks paljudest eestlastest, kes siirdus talvel välismaale. Kui koondisekaaslased jätkasid karjääri Euroopas, siis Anier otsustas eksootika kasuks: ta liitus neljakordse Tai meistri Muangthong Unitediga. Anier kohanes uues võistkonnas kähku. Ta on üheksa liigamänguga löönud neli väravat ja kehtestanud ennast tiimi põhiründajana.

Anier saavutas hea hoo vahetult enne koondisepausi, lüües viimase nelja mänguga kolm väravat. Vähemaga ei saagi Tais leppida. „Välismaalastel tuleb kohaneda väga kiiresti,” tunnistas ründaja. „Paljud suure kaliibriga mängijad lähevad sinna ega löö ühtegi väravat. Mul on hea meel, et mul on õnnestunud meeskonda niimoodi aidata.”