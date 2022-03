Heiki Nabi saatus selgub juba paari kuu pärast

Positiivseks osutunud dopinguproovi andis Nabi eelmise aasta jaanuaris, avalikuks sai see veebruaris. Kui sportlane ütles kohe, et sooviks leida kiiret lahendust, siis tegelikkuses on protsess veninud. Juuni lõpus määras Eesti Antidopingu distsiplinaarkomisjon Nabile kaheaastase võistluskeelu ja sellega sai lõplikult selgeks, et Tokyo olümpiale ta ei pääse. Järgmise sammuna pöörduti CAS-i.

Algselt pidi istung toimuma 26. jaanuaril, kuid kuna olukord koroonaviirusega on läinud hullemaks, siis lükkub see edasi. „Kuna Šveitsis on pandeemia, siis jaanuaris ei saa istungit füüsiliselt teha. Variant on teha see aprillis, istung tõstetakse sinna. Kui istung oleks olnud jaanuari lõpus, tulnuks otsus märtsis või aprillis. Kui istung on aprillis, siis tuleb vastus ilmselt juunis,” tõdes Nabi selle aasta alguses Delfile antud intervjuus.

Nüüd andis Vallimäe teada, et Nabi juhtum võetakse spordikohtus arutluse alla 11. mail: "Maikuu esimesel poolel tuleb siis lõplik CAS-i istung. Sinna on määratud kolm kohtunikku. Standard on selline, et ühe kohtuniku määrab CAS ise, siis valitud kohtunike seast apelleeriv pool ehk siis Heiki Nabi pool ja meie siis saame valida ühe kohtuniku. Piltlikult öeldes nagu kahe poole kohtunikud ja siis üks neutraalne kohtunik. See siis langetab sellise lõpliku otsuse," vahendab ERRi spordiportaal.