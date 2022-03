Ovetškini loodud Putin Team koondab sportlased Venemaa presidendi ümber

Venemaa sport on maailmast peaaegu lahti ühendatud. Vaid üksikutel aladel lubatakse venelasi veel stardijoonele. See on ebaõiglane, sest sport ja poliitika tuleks hoida lahus, arvab mõni. Paraku kuuluvad sport ja poliitika Venemaal jäigalt kokku ja sportlased on aidanud aastaid president Vladimir Putini võimu kindlustada. Vastutasuks saavad nad materiaalseid hüvesid – riikliku palga ja pensioni, luksusautosid, sõjaväesportlastele lisatakse pagunitele tärne ja pärast karjääri leiavad usaldusväärsemad end suisa duumast.