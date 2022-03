Kerr Kriisa ajas vastasmeeskonna fännid tigedaks: nelja aasta pärast müüb ta Eesti tänavatel kartuleid

Kohtumise järel lehvitas Kriisa platsilt lahkudes kodumeeskonna fännidele (vaata alltoodud videot), tehes seejuures käega žesti, mida Horned Frogsi poolehoidjad oma mängijatele näitavad. Twitteri kommentaaridest selgub, et TCU fännidele see sugugi ei meeldinud.

"See peapael peatab verevoolu tema pähe. Kerr Kriisa on üks halvimaid mängijaid, keda ma kunagi isiklikult näinud olen. Teles on see kuidagi hullem. Ma ei ütle seda kunagi ülikooli korvpalluritele, kuid ma olen tegelikult üllatunud, et ta on I divisjoni nimekirjas. Algkoosseisu kuulumisest rääkimata. Kohutav mängija," leidis üks nördinud fänn.