Klavani eksklubi fännid sattusid rassismiskandaali

Maignan oli Cagliari fännide sektorile kõige lähemal ja tähistas lõpuvile järel koos Tomoriga võitu, kui neid hakati väidetavalt rassistlikult mõnitama. Seejärel algas kahe meeskonna mängijate vahel rüselus.

"See Serie A mängupäev oli pühendatud rassismivastasele võitlusele, kuid ees on veel pikk tee ja me peame seda võitlust koos jätkama," säutsus AC Milan pärast matši.

Pioli teatas mängujärgselt, et nii Maignan kui ka Tomori ütlesid talle, et neid mõnitati rassistlikult Cagliari publiku poolt.

"Mike [Maignan] ütles mulle, et värava tagant oli võimalik kuulda solvanguid," rääkis Pioli DAZN-ile. "See on esimene kord, kui ta niimoodi reageeris, nii et midagi juhtus. Ka Tomori rääkis mulle sama asja. See on alati kurb, kui sellised asjad juhtuvad, keegi ei vääri seda."

Cagliari ründaja Joao Pedro ütles samas, et ei kuulnud ühtegi rassistlikku solvangut ning kaitses klubi poolehoidjaid.

"Ma ei kuulnud midagi," ütles ta. "See on väga delikaatne asi, aga ma olin sel ajal põhimõtteliselt poolkaitses. See pole meeldiv olukord, millest rääkida, kuid olen siin olnud kaheksa aastat ja kaitsen fänne, sest ma ei kuulnud midagi."

Cagliari klubi on esindanud ka Eesti koondislane Ragnar Klavan. Ta kuulus Sardiinia saare meeskonda aastatel 2018–2021.