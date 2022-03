Peaaegu aasta võiduta olnud Küprose koondises on nii florakatele kui ka Metsale tuttavaid mehi

UEFA Konverentsiliiga alagrupis FC Floraga kohtunud Famagusta Anorthosisest said koondisekutse viis mängijat, kellest neli ka Flora vastu väljakul käisid. Viies famagustalane Andreas Chrysostomou, kel koondisedebüüt veel tegemata, istus mõlemas Floraga peetud mängus pingil.

Famagustalane on ka Küprose koondise kogenuim ründaja, 53-kordne internatsionaal Demetris Christofi. Koondise suurim väravakütt on Bulgaaria kõrgliigas Ludogoretsis mängiv Pieros Sotiriou, kelle vastu mängis mullu detsembris Sofia CSKA särgis Karol Mets. Ludogorets jäeti selles mängus kuivale, CSKA võitis 1:0. Sel hooajal on Sotiriou löönud Bulgaaria kõrgliigas 19 mänguga 16 väravat, sealhulgas viimases neljas mängus neli.