Serbiasse MM-ile kodumaad kaitsma tulnud Ukraina kõrgushüppetäht: lapsed ei tegele poliitikaga, aga neid tapetakse

Štark Arenal võisteldes tundis Mahutšihh, et temagi on sõdur. Ta võitles kogu oma riigi eest, et näidata, mida ukrainlased suudavad. Pärast jõuproovi jagas ta väsimatult poolteist tundi järjest intervjuusid, kasutades iga võimalust ära, et tõmmata maailma tähelepanu tema kodumaal toimuvatele sõjakoledustele.

„See oli minu viis kaitsta kodumaad: võistelda rahvusvahelisel areenil. See medal kuulub minu riigile, minu rahvale ja meie sõjaväele. Tahan tänada kõiki, kes Ukraina eest võitlevad. Tahan tänada ka riike, kes on meid aidanud,” rääkis Serbias 2.02 ületanud ja kuldmedali võitnud 20-aastane Mahutšihh.

Ei uskunud, et suudab võistelda

See, et ta MM-ile jõudis ja nii hästi esines, oli paras ime. Kokku esindas Ukrainat Belgradis kuus naissportlast, Marõna Behh-Romantšuk pälvis kolmikhüppes hõbemedali ja kaugushüppes kuuenda koha.

Dnipros elanud Mahutšihh ärkas 24. veebruaril kell 4.30 pommiplahvatuste ja tulistamise peale. Teda haaras õud. Juba enne vanematele helistamist sai ta aru, et sõda on alanud. Sumõs pidanuksid toimuma Ukraina meistrivõistlused, kuid kiirelt eskaleerunud sündmuste tõttu olid need juba päev varem tühistatud. Kõrgushüpe oli tol päeval küll viimane asi, millele Mahutšihh mõtles.