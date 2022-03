Kanepi kohtub Miami turniiril maailma 68. reketiga, Kontaveit on avaringis vaba

Kanepi läheb avaringis kokku Belgiat esindava Marina Zanevskaga (WTA 68.). Eestlanna on temaga siiani kohtunud kolmel korral ja saanud kaks võitu.

Võidu korral ootab 36-aastast Kanepit teises ringis hispaanlanna Sara Sorribes Tormo (WTA 35.). Nende senise ainsa omavahelise mängu on võitnud hispaanlanna, kes alistas Kanepi 2018. aastal Wimbledoni avaringis 7:6, 6:1.

Turniiriks kolmanda asetuse saanud Kontaveit on avaringis vaba ja ootab endale vastast paarist Ann Li (WTA 65.) - Mayar Sherif (WTA 73.).

Kõrgeima asetusega mängija on Miamis Aryna Sabalenka (WTA 5.). Teine asetus on Indian Wellsis võidutsenud Iga Swiatekil (WTA 2.), kes on Kontaveiti ja Kanepiga samal tabelipoolel.