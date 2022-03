Nadal sai Indian Wellsi finaalis üllatuskaotuse, naistest võidutses Swiatek

"Ma andsin endast viimase kahe nädala jooksul parima. Täna ei olnud võimalik, kuid ma võitlesin lõpuni. Arvan, et olen selle üle õnnelik," ütles Nadal mängujärgses kõnes. "See on olnud minu jaoks väga-väga emotsionaalne hooaja algus. Ma pole juba mõnda aega saanud siin mängida - eelmisel aastal vigastuse tõttu, kaks aastat tagasi pandeemia tõttu."