Selgus Red Bulli vormelitiimi altmineku põhjus. "See oli halvim õudusunenägu!"

Tiimijuht Horner lisas, et tänased probleemid olid tema jaoks suureks üllatuseks. "Ma ei mäleta, millal see [kaks katkestamist] meiega viimati juhtus. See oli halvim õudusunenägu," lausus ta.

"Meil on kiire auto, peame lihtsalt leidma töökindluse probleemide põhjuse. Hetkel on tunne negatiivne, kuid positiivne on see, et me teame, et meie auto on vinge," rääkis Horner.