Stereotüüpe lõhkuv Nazarov: nõnda on mind kasvatatud – usu endasse ja kõik on võimalik

Belgradi sise-MM-il 60 m jooksus neljandaks tulnud Nazarov on tõeline suurvõistluste sportlane. Kiire on ta nagunii. Aga eelmisel nädalal 23. sünnipäeva tähistanud Nazarov suudab just pingeolukorras mitte krampi minna, vastupidi – ta naudib seda, ka sinna juurde kuuluvaid psühholoogilisi mänge.

„Poolfinaali eel oli selline asi, et kui me olime call room’is, siis jäin Jacobsile (100 m olümpiavõitja Lamont Marcell Jacobs – M. R.) kuidagi silma vaatama,” avaldas Nazarov huvitava seiga. „Tema vaatas siis mulle silma. Sellises olukorras on see, et kes nüüd enne pilgu ära tõmbab, see...