BLOGI JA FOTOD | Eesti käsipallikoondis pidi MM-valiksarjas Austria paremust tunnistama

Eesti lipsas sisse tehnilist praaki, külalised viskasid viis vastuseta väravat ja said kolmeväravalise edu. Meie peatreener Thomas Sivertsson muutis kaitseformatsiooni 5-1 peale ning Mihkel Lõpp tuli katma veel üht Meistrite liigas pallivat meest ehk Nikola Bilykit. Mait Patraili ja Jaanimaa väravatest jõudis Eesti uuesti viigini, juhtima aga ei saanud.

"On normaalne, et mängudes on tõusud ja mõõnad. Saime väga hästi hakkama Bilykiga, kuniks austerlased 6-6 mängisid, lisapalluri toomisega said nad initsiatiivi. Rünnakul peame olema efektiivsemad, sealhulgas karistusvisetel," kommenteeris koondise peatreener Sivertsson.