Hausenbergi uskumatu teekond maailma tipptasemele. „Minu jaoks on see ime.”

See tee on olnud käänuline ja tõesti nagu filmistsenaarium. Suvel poleks 23-aastane Hausenberg ise ka uskunud, et ta on praegu seal, kus ta on: mitmevõistluse maailma tipptegijate hulgas. Belgradi sise-MM-il viis tartlane seitsmevõistluse isikliku rekordi 6191 punktini, enamat on eestlastest suutnud vaid neli meest. Suvel oli ta tugevas ülekaalus, igasugune isu treenida oli kadunud. Puudus plaan, kuidas edasi minna. Nüüd võistles ta koos oma iidolitega vägevalt.

Kerime aega tagasi. Eelmisel talvel üllatas Hausenberg spordiüldsust sellega, et otsustas Lasnamäe hallis seitsmevõistlust läbides enne 1000 m jooksu teha sporditeel ootamatu kannapöörde ja hakata hoopis kaugushüppajaks. Paugupealt. Jooksma ta enam ei läinudki.

Nüüd avaldas Hausenberg, et kaugushüppajaks ei ole ta tegelikult kavatsenud hakata. Ta oli lihtsalt omadega tupikus ja vajas teistmoodi tõuget, et sealt välja rabeleda.

„See oli lihtsalt väike vingerpuss,” tunnistas Hausenberg muiates.