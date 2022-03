LeBron James tõusis NBA kõigi aegade teiseks korvikütiks

37-aastane James kostitas Washington Wizardsi 38 punktiga ning möödus Karl Malone`ist. Jamesi arvel on nüüd 36 947 punkti, millest enam on suutnud vaid legendaarne Kareem Abdul-Jabbar (38 387 p).

Lakersi staar tunnistas, et üritab Abdul-Jabbari võimsa tippmargi ületamisest isegi mitte unistada. "Ma ei lase endal sellest mõelda. Ma olen kogu oma karjääri lihtsalt mänginud sel viisil, nagu ma mängin ja kõik need asjad on juhtunud loomulikult," sõnas James.