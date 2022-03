VIDEO | Hirmuäratava õhulennu teinud mototäht viidi haiglasse

29-aastane hispaanlane teatas hiljem sotsiaalmeedias, et võistlus jäeti vahele ettevaatusabinõuna. "Minuga on pärast tänahommikust suurt õnnetust kõik korras. Ettevaatusabinõuna ja selleks, et mitte rohkem riske võtta, otsustasime Indoneesia GP-l mitte startida. Tahan tänada MotoGP meditsiinimeeskonda ja Matarami haigla töötajaid saadud ravi eest," teatas Marquez Honda tiimi vahendusel.